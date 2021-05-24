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В Одессе пограничник застрелился в служебном кабинете

Автор: Юлия Струк

В Одессе на улице Инглези в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь.

Об этом сообщает местное издание "7 канал".

Инцидент произошел по адресу на улице Инглези.

Издание lotsia пишет, что погибший - майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.

В свою очередь Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего сегодня утром.

Указано, что предварительная версия причин смерти - суицид. На месте сейчас работают комиссия и следователь.

Напомним, в начале апреля один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре "Десна" Черниговской области. Он пробыл на обучении месяц.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой области в конце апреля от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник. Предварительно, 24-летний сотрудник Черновицкого пограничного отряда совершил самоубийство.

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Новости Украины Одессасамоубийствопограничники