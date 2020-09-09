В Одесі через погоду відклали ще на кілька днів підйом танкера Delfi

Штормове попередження про посилення північного вітру знову призупинило операцію з підйому танкера Delfi. Очікується, що роботи припинені на кілька днів.

Про це пише "Думська".

За прогнозом, завтра пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції. Буде шторм.

Для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібна спокійна штильна погода.

Проте, у вівторок танкер продовжили полегшувати - прибирали обладнання з палуби. Робочі з "газорізами" видаляли труби, сходи та інші агрегати. Як тільки погода дозволить, підйом танкера продовжать.

За задумом інженерів, спочатку з танків лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять ліхтер (несамохідну баржу ДП), який буде грати роль понтона. Плавкран "Атлас-4" також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту. Після відкачування води танкер спливе і всю конструкцію, що складається з трьох одиниць (ДП, "Атлас-4" і "Делфі") буксири потягнуть в порт Чорноморськ.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що 6 вересня на пляжі в Одесі почався фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi.

Проте 6 вересня танкер Delfi підняти так і не вдалося.