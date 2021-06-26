В Одесі підозрюваний втік з суду: що про нього відомо

В Одесі чоловік підозрюваний у злочині, втік з будівлі суду з-під конвою. Поліція оголосила про розшук.
Про це повідомляє поліція в Одеській області.
Звуть втікача Руслан Миколенко. Він 1985 року народження. Чоловіка підозрюють у скоєнні майнового злочину.
"Чоловік, 1985 р.н., який підозрюється у скоєнні майнового злочину, втік сьогодні в суді з-під конвою", - йдеться в повідомленні.
Зріст підозрюваного - 180-185 см, він щільної статури. Волосся темне, очі карі.
"Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція "Сирена", - повідомляють поліцейські.
Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за телефоном (048) 722 45 42 або за спеціальною лінією "102".
Нагадаємо, що це не єдиний такий випадок, що стався в Одесі. Раніше з суду втік чоловік, якого підозрюють у розбійному нападі.