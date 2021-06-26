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В Одесі підозрюваний втік з суду: що про нього відомо

Автор: Наталья Скороход

В Одесі чоловік підозрюваний у злочині, втік з будівлі суду з-під конвою. Поліція оголосила про розшук.

Про це повідомляє поліція в Одеській області.

Звуть втікача Руслан Миколенко. Він 1985 року народження. Чоловіка підозрюють у скоєнні майнового злочину.

"Чоловік, 1985 р.н., який підозрюється у скоєнні майнового злочину, втік сьогодні в суді з-під конвою", - йдеться в повідомленні.

Зріст підозрюваного - 180-185 см, він щільної статури. Волосся темне, очі карі.

"Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція "Сирена", - повідомляють поліцейські.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за телефоном (048) 722 45 42 або за спеціальною лінією "102".

Нагадаємо, що це не єдиний такий випадок, що стався в Одесі. Раніше з суду втік чоловік, якого підозрюють у розбійному нападі.

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