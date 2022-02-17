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В Одесі відкрили кримінальне провадження проти охоронців мерії

Автор: Наталія Гурковська

В Одесі стосовно співробітників КУ "Муніципальна варта", які є охоронним підрозділом одеської мерії, порушили кримінальну справу. Причина - перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали виробництва, відкритого Приморською окружною прокуратурою.

Як повідомляє Українська служба Інформації, провадження за ч. 1 ст. 171 КК (запобігання законній професійній діяльності журналістів).

Інцидент стався 2 лютого. Кореспонденти прийшли до будівлі одеської міськради для зустрічі з віце-мером Михайлом Кучуком, який мав вести прийом. Але журналіста Євгена Лисого зупинила охорона. Працівник "Муніципальної варти" Євген Мірошниченко заблокував пресі доступ до будівлі.

Як повідомлялось раніше, на засіданні земельної комісії Одеської міськради сталась бійка за участю народного депутата України Артема Дмитрука. Правоохоронці відкрили справу.

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Одеса