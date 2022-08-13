В Одесі засудили ворожого агента, попри перераховані 100 тисяч доларів ЗСУ

В Одесі засудили агента, який передавав невстановленим особам в Росії дані про позиції наших бійців. Під час слідства росіянин перерахував ЗСУ 100 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на судовий реєстр .

Згідно з даними слідства, громадянин Росії з початку повномасштабної війни на території України, передавав інформацію про місцеположення українських військових.

Усі дані про позиції наших бійців він вносив у вебдокумент, який був доступний невідомим людям в Росії.

Вже в червні чоловіка затримали й в липні він визнав свою провину. Під час слідства він перерахував на допомогу ЗСУ 99 993 доларів. Засуджений отримав покарання у вигляді двох з половиною років позбавлення волі