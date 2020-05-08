В Одесі обвалився житловий будинок

В Одесі обвалився багатоквартирний житловий будинок, в результаті інциденту жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обвалення сталося на Польському узвозі, на місці рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі сталося руйнування першого і другого поверхів. З будівлі евакуювали 21 мешканця.

"Зруйноване крило знеструмлено, будинок знаходиться під охороною. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: обвалення будинку в Одесі (pushkinska.net)

Як пишуть місцеві ЗМІ, з 1996 року флігель, в якому відбулося обвалення, має статус аварійного. У 2018 році будівля горіла, департамент міського господарства замовив комплексну експертизу, яка визначить подальші дії.

Нагадаємо, в квітні у центрі Одеси обвалився старовинний будинок. Зокрема, обвалився пам'ятник архітектури місцевого значення, побудований в 1893 році. Перед інцидентом в ньому почалися роботи, а нежитлове крило було огороджено, коли сталося обвалення. Робітники в результаті події не постраждали.