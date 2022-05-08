В Одесі та області висока загроза чергових ракетних ударів, - спікер ОВА

"Ніч в Одесі та області пройшла неспокійно. Ворог постійно намагається погрожувати нам нанесенням ракетних ударів та інтенсивністю проведення повітряної розвідки. Сигнали тривоги звучать вже понад добу. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться в ранковому зверненні.

Так, Братчук закликає одеситів не нехтувати сигналами повітряної тривоги, пам'ятати про правила безпеки.

Спікер ОВА зазначив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують роботу із захисту неба регіону.

Також Братчук розповів, що ворог намагається посилювати інформаційно-психологічний тиск на жителів Одеси, поширює фейки та дезінформацію. Так, він просить одеситів не піддаватися на провокації, і нагадав про продовжену комендантську годину в області, яка триватиме з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 ранку вівторка, 10 травня. У цей період забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.