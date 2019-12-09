У Одесі незаконно привласнили один з санаторіїв курорту "Куяльник"

Фото: будівля санаторію (od.gp.gov.ua)

Вартість незаконно привласненої будівлі майже 1 млрд гривень

У Одесі правоохоронці вимагають повернути державі незаконно приватизовану будівлю санаторію ім. Пирогова, розташованого на території курорту "Куяльник". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Як повідомляється, прокуратура звернулася до господарського суду з позовом про скасування незаконного привласнення та повернення державі санаторного комплексу ім. Пирогова на території курорту "Куяльник.

За даними прокуратури, вартість незаконно приватизованої будівлі становить близько 1 мільярда гривень.

"Прокурори обласної прокуратури вживають заходи з метою повернення державі майна санаторію ім. Пирогова, розташованого на території Куяльницького лиману. З’ясовано, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис м кв вартістю близько 1 млрд грн", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура виявила схему незаконного використання державного майна, яке належало університету Державної фіскальної служби. Приватна установа вивела з держвласності санаторій "Сосновий бір", який використовувався для забезпечення студентів гуртожитком.