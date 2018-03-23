В Одесі неподалік від Французького бульвару застрелився юнак

Зброя та тіло загиблого направлені на експертизу

В Одесі на схилі неподалік від Французького бульвару виявили тіло 19-річного жителя області з вогнепальним пораненням в голову. Про це повідомляє прес-служба Приморського відділу поліції в м. Одесі.

"Під час огляду місця події поряд з тілом правоохоронці виявили зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом смерті молодого чоловіка.

Зброя та тіло загиблого направлені на експертизу для з’ясування причини смерті. Попередня версія - самогубство.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі застрелився керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин.