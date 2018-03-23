В Одессе неподалеку от Французского бульвара застрелился юноша

Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу

В Одессе на склоне неподалеку от Французского бульвара обнаружили тело 19-летнего жителя области с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции в г. Одессе.

"Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование по факту смерти молодого мужчины.

Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Предварительная версия - самоубийство.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.