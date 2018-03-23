Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одессе неподалеку от Французского бульвара застрелился юноша

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 17:08
Фото: шеврон Нацполиции (national.police UA/flickr)
Фото: шеврон Нацполиции (national.police UA/flickr)

Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу

В Одессе на склоне неподалеку от Французского бульвара обнаружили тело 19-летнего жителя области с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает пресс-служба Приморского отдела полиции в г. Одессе.

"Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование по факту смерти молодого мужчины.

Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Предварительная версия - самоубийство.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

Задержанный с гранатой в киевском метро оказался активистом "Руха новых сил" По делу Волошина полиция рассматривает версию доведения до самоубийства
Теги публикации: самоубийство, Одесса, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top