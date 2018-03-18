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У Миколаєві застрелився керівник обласного аеропорту Волошин

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 16:14
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Льотчик-герой покінчив життя самогубством у власній квартирі

У Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин. Про це повідомляє місцеве видання НікВесті.

Зазначено, що 29-річний виконуючий обов'язки директора обласного комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" покінчив життя самогубством шляхом пострілу з бойового пістолета.

Як повідомили виданню у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, під час пострілу в будинку перебувала вся його сім'я.

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу міліції.

"Потерпілий був терміново госпіталізований, але в лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постріл було здійснено з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Зброю вилучено та направлено на проведення експертизи в НДЕКЦ у Миколаївській області.

За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство), ведеться слідство.

Повідомляється, що Владислав Волошин був одним із героїв АТО, був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту в селищі Козин, що неподалік резиденції президента Петра Порошенка.

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Теги: Миколаїв, самоубийство, аэропорт, застрелен
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