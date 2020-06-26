В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть

Учасники неонацистської організації намагалися підпалити мечеть в Одесі. Акцію планували приурочити до Дня кримськотатарського прапора.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

За даними слідства, двоє неонацистів планували теракт для дестабілізації України і повалення конституційного ладу. У координації підозрюють представників російських спецслужб.

"У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали в центрі Одеси двох учасників неонацистської організації при спробі підпалу культової ісламської споруди з використанням двох пляшок із запальною сумішшю", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в Росії. В ході обшуків у них вилучили засоби підпалу, мобільні термінали та записні книжки з доказами планування теракту.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві затримали російського неонациста; сьогодні СБУ підтвердила, що це був організатор угруповання, яке намагалося підпалити мечеть.

У квітні поліція знайшла ймовірного палія монастиря УПЦ Московського патріархату в Одесі.