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В Одесі декілька будинків залишилися без опалення через негоду

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 18:47
В Одесі декілька будинків залишилися без опалення через негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повалене дерево, що впало пошкодило теплотрасу по вулиці героїв Крут

Через непогоду в Одесі чотири будинки залишилися без опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Повідомляється, що повалене дерево пошкодило теплотрасу по вулиці Героїв Крут в Одесі.

"У зв'язку з цим чотири житлових будинки (вул. Героїв Крут, 2/2, 2/4, 2/5, вул. Варненська, 5/3) залишилися без опалення", - йдеться у повідомленні.

В Одесі декілька будинків залишилися без опалення через негоду

Фото: повалене дерево (dumskaya.net)

Нагадаємо, через негоду в Україні в деяких областях частково повалені дерева на дорогу, а також зірвані дахи будинків.

Крім того, за даними облуправління поліції, в результаті падіння дерева в Одесі загинула жінка. У поліції повідомили, що інцидент стався на вулиці Ніжинській. Через негоду дерево впало на 69-річну жінку, яка від отриманих травм померла ще до приїзду медиків. Також правоохоронці закликали громадян до обережності через негоду, яка збережеться до кінця доби.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через сильний вітер падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. На вулиці Марсельській вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах із заводської будівлі.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 і Рівненська - 1.

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