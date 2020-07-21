В Одесі назвали пляжі, де купатися не рекомендовано

"Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" провів дослідження морської води біля пляжів Одеси. За результатами досліджень вона не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх визначених контрольних точках міста.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Як повідомляється, задля недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області не рекомендують купатися на дев'яти пляжах міста.

Зокрема це стосується пляжів "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану. У міськраді зазначають, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ рекомендував закрити кілька пляжів в Одесі, Києві та Миколаєві, оскільки на них були виявлені відхилення від нормальних показників якості води.

Крім того, у Києві досі не рекомендують купатися на чотирьох пляжах, при цьому на дев'яти пляжах кишкову паличку не виявили та відпочивати безпечно.