В Одесі знайшли підпільну криптоферму, яка крала електроенергію у залізниці

В Одесі оперативники Служби безпеки України припинили діяльність підпільного центру з майнінгу криптовалют. Криптоферма викрадала промислові обсяги електроенергії у залізниці.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"СБУ проводить комплексні заходи щодо нейтралізації потенційних загроз в енергетичній безпеці України. В ході слідчо-оперативних дій в Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют, що викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні відомства.
Як стало відомо, протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, в тому числі під час залізничних перевезень.
Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам.
За даними слідства, до створення криптоферми причетні двоє жителів Одеси. Технологічне обладнання для майнінгу вони встановили в орендованому складському приміщенні на території міста.
Частину отриманого прибутку ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб, решту коштів зберігали у власних віртуальних гаманцях.
Електроживлення майнінгового центру здійснювалося завдяки несанкціонованому підключенню до державної електромережі.
Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют, засоби зв'язку та документи з доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети і матеріали направлені на експертизу.
Нагадаємо, раніше в Київській області співробітники СБУ викрила підпільну криптоферму. Зловмисники виробляли незаконний відбір електроенергії. Слідством встановлено, що злочинною діяльністю займалися троє жителів Київської області. Для майнінг криптовалют вони орендували аграрне приміщення в бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання.