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В Одесі знайшли підпільну криптоферму, яка крала електроенергію у залізниці

Автор: Ольга Белей

В Одесі оперативники Служби безпеки України припинили діяльність підпільного центру з майнінгу криптовалют. Криптоферма викрадала промислові обсяги електроенергії у залізниці.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"СБУ проводить комплексні заходи щодо нейтралізації потенційних загроз в енергетичній безпеці України. В ході слідчо-оперативних дій в Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют, що викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні відомства.

Як стало відомо, протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, в тому числі під час залізничних перевезень.

Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам.

Фото: обладнання (https://ssu.gov.ua/)

За даними слідства, до створення криптоферми причетні двоє жителів Одеси. Технологічне обладнання для майнінгу вони встановили в орендованому складському приміщенні на території міста.

Частину отриманого прибутку ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб, решту коштів зберігали у власних віртуальних гаманцях.

Електроживлення майнінгового центру здійснювалося завдяки несанкціонованому підключенню до державної електромережі.

Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют, засоби зв'язку та документи з доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети і матеріали направлені на експертизу.

Нагадаємо, раніше в Київській області співробітники СБУ викрила підпільну криптоферму. Зловмисники виробляли незаконний відбір електроенергії. Слідством встановлено, що злочинною діяльністю займалися троє жителів Київської області. Для майнінг криптовалют вони орендували аграрне приміщення в бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання.

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Служба безпеки України