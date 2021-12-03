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Під Києвом викрили криптоферму. Вкрала електрику на 3,5 млн гривень

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Київська область, П'ятниця 03 грудня 2021 15:34
Під Києвом викрили криптоферму. Вкрала електрику на 3,5 млн гривень Фото: на Київщині викрили криптоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Київщині співробітники СБУ викрила підпільну криптоферму. Зловмисники проводили незаконний відбір електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідством встановлено, що злочинною діяльністю займалися троє мешканців Київської області. Для майнінгу криптовалют вони орендували аграрне приміщення в Бучанському районі, де й розмістили спеціальне обладнання.

Зловмисники підключалися до електропідстанції в обхід лічильника, тому платили символічно мінімальні суми. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 3,5 млн гривень.

Співробітники СБУ провели обшуки в аграрному приміщенні, де знайшли та вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 млн гривень.

Фото: під Києвом викрили криптоферму (ssu.gov.ua)

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, продовжуються слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правочину осіб.

СБУ ініціювала проведення комп'ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила на Черкащині велику підпільну криптоферму. Злочинці викрадали електроенергію у промислових масштабах.

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Служба безпеки України
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