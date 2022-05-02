По Одесі завдали ракетного удару. Влучили в релігійну споруду

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
Згідно з даними оперативного командування "Південь", внаслідок обстрілу були пошкоджені інфраструктурні об'єкти міста та одна з релігійних споруд.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.
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