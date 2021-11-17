В Одесі чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників: стрілка затримали

Інцидент стався 17 листопада близько 06:00. Патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Каманіна. Звернулася в поліцію жінка заявила, що її з подругою в квартирі закрив знайомий і відмовляється випустити.

Вона також повідомила про конфлікт, що спалахнув між ними і чоловіком. У якийсь момент він дістав пістолет і почав стріляти. Після цього жінки закрилися у ванній.

Прибулим на місце події поліцейським після неодноразових вимог двері відкрив 32-річний чоловік. За словами правоохоронців, у нього спостерігалися явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Чоловіка затримали. У квартирі виявлено предмет, схожий на травматичний пістолет, гільзи, паспорт громадянина України з ознаками підробки та згорток з білою порошкоподібною речовиною.

Фото: в Одесі чоловік відкрив стрілянину і утримував заручників (t.me/od_patrolpolice)