В Одессе мужчина устроил стрельбу и захватил заложников: стрелка задержали

Инцидент произошел 17 ноября около 06:00. Патрульные получили вызов о стрельбе на улице Каманина. Обратившаяся в полицию женщина заявила, что ее с подругой в квартире закрыл знакомый и отказывается выпустить.

Она также сообщила о вспыхнувшем между ними и мужчиной конфликте. В какой-то момент он достал пистолет и начал стрелять. После этого женщины закрылись в ванной.

Прибывшим на место происшествия полицейским после неоднократных требований дверь открыл 32-летний мужчина. По словам правоохранителей, у него наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

Мужчину задержали. В квартире обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет, гильзы, паспорт гражданина Украины с признаками подделки и сверток с белым порошкообразным веществом.

Фото: в Одессе мужчина открыл стрельбу и удерживал заложников (t.me/od_patrolpolice)