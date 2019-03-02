В Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

Фото: Максим Степанов (прес-служба)

У святкуванні взяв участь голова Одеської ОДА Максим Степанов

В Одесі масштабно відзначили 87-ий день народження області. Вже другий рік поспіль свято пройшло у форматі ярмарку "Скарби Одещини", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.

Як зазначається, "фішкою" народних гулянь стали стилізовані "дворики" під кожен район області. Там кожен із 26 районів представив свої звичаї, костюми, страви та вироби.

"Я радий, що святкування Дня області стало справжньою традицією. Цю виставку ми назвали "Скарби Одещини", тому що нам дійсно є чим пишатися. Та найбільший скарб Одеської області - це люди. Саме вони роблять нашу область такою унікальною! Сьогодні на святі неймовірна атмосфера. І в цьому теж фішка нашої області - ми вміємо і працювати, і добре відпочивати", - привітав гостей на відкритті ярмарку голова Одеської ОДА Максим Степанов.

У деяких "двориках" навіть проводили майстер-класи господинь з приготування мамалиги, юшки, шурпи, милини, каварми. Ними гостей пригощали безкоштовно. За словами Степанова, в кожному районі є своя родзинка, тому що всього в області проживає понад 130 національностей.

У цьому році на ярмарку додалося більше локацій для дітей та майстер-класів. Для них організували розпис хною, аквагрим, плетіння кіс, макіяж, виготовлення виробів з гіпсу, в'язання морських вузлів. Крім того, працював контактний зоопарк, зона розваг з конкурсами та аніматорами, стрілецький тир, виставка-продаж handmade товарів. А ще відвідувачі ярмарку вчилися виготовляти глиняні іграшки, валяти з вовни, плести бісером, а Савранський район навчав усіх плести віники.

Окремо на ярмарку працювали відомі одеські ресторатори, а на сцені до вечора виступали місцеві групи Premier Project, DukeTime, "Джем бенд", Фелікс Шиндер і кооператив "Гроші вперед" і фольклорні ансамблі.

Як наголошується, святкування річниці створення області в форматі ярмарку в 2018 році ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов.