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В Одесі ще одну лікарню перепрофілюють для хворих на коронавірус

Автор: Андрій Козловський

Директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в Одесі міську клінічну лікарню №5 найближчим часом перепрофілюють для прийому хворих коронавірусною інфекцією. У цьому медзакладі буде розгорнуто близько 150 ліжок.

Про це повідомляє місцеве видання "Вікна-Одеса".

За її словами, рішення щодо перепрофілювання лікарні №5 пов'язане зі стрімким зростанням завантаженості ліжок у медзакладах.

"Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, вражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, причому 77 хворих - у важкому стані. Ще 70 хворих - у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3", сказала Якименко.

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Також вона додала, що у міськлікарні №11 невдовзі відкриють приймально-діагностичне відділення, медперсонал якого матиме у своєму розпорядженні кабінети комп'ютерної томографії, рентген та УЗ-діагностики і палати інтенсивної терапії.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу - 5 469.

Крім того, раніше повідомлялось, що уряд України працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Також напередодні мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у лікарнях міста вже закінчуються місця.

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