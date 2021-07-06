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В Одесі в двоповерховому будинку обвалилося перекриття, є жертва

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні вдень обвалилося перекриття у двоповерховому будинку на вулиці Степова. В результаті інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

У квартирі на другому поверсі будинку стався обвал перекриття на площі 20 квадратних метрів. Під завалами рятувальники знайшли тіло власниці квартири 1938 року народження.

Наразі проводяться роботи по розбиранню завалу. На місці події працюють 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Фото: в будинку в Одесі обвалилося перекриття (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, напередодні в Одесі на паркову обвалився двоповерховий нежитловий будинок.

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