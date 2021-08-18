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В Одесі чиновника підозрюють у "торгівлі" надбавками для військових з ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України в Одеській області затримала чиновника за підозрою в "торгівлі" надбавками для військових з ООС. Він вимагав до 50% "відкату" від суми премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр управління СБУ в Одеській області.

За даними слідства, чиновник майже рік "торгував" надбавками для військових, яких відправляли на службу в зону операції Об'єднаних сил (ООС). За можливість отримати максимальну премію він вимагав половину з отриманої суми.

Відзначається, що в підпорядкуванні чиновника перебувало близько 500 осіб, з яких понад 90% постійно їздять на ротацію в зону ООС. За попередніми даними, він зі своїми подільниками отримував дохід у сумі не менше 70 тисяч гривень щомісяця.

Для реалізації схеми з "торгівлі" надбавками чиновник залучив чотири людини. Вони збирали гроші з військових, при отриманні ними надбавок. Під час такої передачі один з офіцерів-посередників був затриманий на місці злочину.

Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру та направлення матеріалів до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Фото: в Одесі затримали чиновника за підозрою в "торгівлі" надбавками для військових з ООС (facebook.com/ssu.odesa)

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