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В Одесі бійці тероборони під час обладнання окопів знайшли стародавні амфори

Фото: в Одесі бійці тероборони виявили стародавні амфори (26-а окрема бригади тероборони Одеси)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі бійці територіальної оборони під час підготовки окопів виявили античні амфори, що датуються приблизно 4-5 століттям до н. е.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 26-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса.

За рішенням командира бригади стародавні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до колекції музею.

В Одесі бійці територіальної оборони знайшли стародавні амфори (фото: 26-а окрема бригади тероборони Одеси)

Нагадаємо, в Одеській області збили російську ракету, яка була випущена з літака.

Ми також писали про те, що у Києві відкрилася виставка про війну з Росією. Експонати можна побачити в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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ОдесаМіністерство оборони України