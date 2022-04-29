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Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі: скільки триватиме

Фото: в Одесі 1 травня розпочнеться затяжна комендантська година (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На травневі свята Одеса вводить затяжну комендантську годину. Вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси вводиться комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року.

"Заборонено перебування людей у вказаний період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", - йдеться в повідомленні.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні скасували додаткові вихідні на травневі свята, тому 2 травня буде робочим днем.

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ОдесаКомендантська година