Одеса знову піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи

Увечері 9 травня Одеса піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
Йде ракетна атака по Одесі, повідомили виданню в оперативному командуванні"Південь".
Як зазначає місцеве видання "Думська", в Одесі чутно вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриття.
Користувачі соцмереж повідомляють про сім вибухів в Одесі. Подробиць наслідків ракетної атаки наразі немає. У ОК "Південь" просять мешканців не знімати та не публікувати місця, де сталися вибухи.
Оновлено 23:10.
За даними "Суспільне.Одеса", у місті виникла пожежа в одному з великих торгових центрів.
Нагадаємо, останні три дні Одесі зазнають масованих ракетних атак. Окупанти запускають ракети як із Чорного моря, так і з території окупованого Криму. Учора, 8 травня, у місті пролунала серія вибухів.
Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили до приватного підприємства, де виготовляли меблі.
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