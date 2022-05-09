Одеса знову піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи

Йде ракетна атака по Одесі, повідомили виданню в оперативному командуванні"Південь".

Як зазначає місцеве видання "Думська", в Одесі чутно вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриття.

Користувачі соцмереж повідомляють про сім вибухів в Одесі. Подробиць наслідків ракетної атаки наразі немає. У ОК "Південь" просять мешканців не знімати та не публікувати місця, де сталися вибухи.

Оновлено 23:10.

За даними "Суспільне.Одеса", у місті виникла пожежа в одному з великих торгових центрів.