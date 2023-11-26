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Одесскую область засыпало снегом: на двух трассах ограничили движение

Украина, Воскресенье 26 ноября 2023 09:54
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Одесскую область засыпало снегом: на двух трассах ограничили движение Фото: Одесса и область засыпает снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Одессе и области 26 ноября ухудшилась. Регион засыпает снегом, на дорогах образовался гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления развития инфраструктуры в Одесской области на Facebook и местные Telegram-каналы.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одесской области ожидаются метели, гололедица и шквальный ветер до 25-30 м/с. В сети публикуют кадры, на которых видно, что регион активно засыпает снегом, особенно Измаильский район.

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах исчез свет. На дорогах фиксируют множество аварий.

В горсовете Одессы также предупреждают об гололедице на Киевском и Тираспольском шоссе, а также на Шкодовой горе.

В то же время в Службе восстановления развития инфраструктуры заявили, что из-за ухудшения погоды на трассах М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (объезд Одессы) перекрыли движение для грузовиков. Ограничения ввели в 8:30, они будут действовать не менее 12 часов.

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Трассу М-15 Одесса-Рени полностью перекрыли для всех видов транспорта. Также введены ограничения в движении для грузовиков на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Непогода в Украине

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Украине снова ухудшится. Прогнозируются метели и штормовой ветер.

Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается зимняя непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд грузовиков в столицу будет ограничен.

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Одесса Непогода в Украине Снегопад Ограничение движения
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