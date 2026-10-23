В Одесскую область из Турции прилетела стая молодых розовых фламинго

Откуда прилетели фламинго

По данным нацпарка, стая из 85 молодых фламинго появилась в заповедной зоне в середине октября. Птицы прилетели из озера Туз в Турции.

В 2026 году там родились около 12 800 птенцов фламинго - это самый высокий показатель за последние пять лет. Первые птенцы вылупились в начале июня, а в конце августа молодые птицы уже начали летать и готовиться к миграции.

В нацпарке предполагают, что путь к украинскому побережью молодым фламинго могли показать взрослые птицы, которые ранее бывали на Тузловских лиманах. Возможно, они помнят эту местность как место, где можно найти еду и отдохнуть во время миграции.

Розовые фламинго в Одесской области в октябре 2026 года (фото: Иван Русев)

Гнездятся ли фламинго на Тузловских лиманах

В последние несколько лет розовые фламинго не могли успешно выводить потомство на территории национального природного парка. Одним из факторов, мешавших размножению птиц, в нацпарке называют шум войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время в 2023 году на Тузловских лиманах фламинго удалось вывести около 200 птенцов. По данным парка, это был единственный год с начала полномасштабной войны, когда птицы успешно размножились в этой местности.

Почему фламинго успешно размножались в Турции

В нацпарке объясняют, что успеху фламинго на озере Туз в этом году способствовали, в частности, обильные осадки. Они помогли поддержать уровень воды и снабдили птиц кормом - рачками Artemia salina.

Важную роль также играют мероприятия по охране мест гнездования. В парке подчеркивают, что жизнь птиц в значительной степени зависит от состояния водно-болотных угодий и отсутствия беспокоящих их факторов.

Несмотря на опасность, связанную с войной, молодые розовые фламинго снова прилетели на Тузловские лиманы. В нацпарке надеются, что украинское побережье и дальше будет оставаться местом, где эти птицы смогут находить еду и отдыхать во время миграции.