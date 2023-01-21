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На одесском побережье снова обнаружили морскую мину: ее обезвредили

Фото: в Одесской области снова подорвали морскую мину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На побережье Одесской области второй день подряд обнаружили морскую мину. Ее подорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Взрывоопасный предмет обнаружили сегодня днем. Морскую мину прибило на побережье.

Позже специалисты обезвредили опасную мину. В сети появилось видео взрыва.

Жителей Одесской области призывают быть осторожными, поскольку из-за шторма в Черном море мины часто выносит к побережью.

Напомним, вчера в Одесской области тоже обнаружили очередную дрейфующую мину. Военные ликвидировали ее путем подрыва.

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