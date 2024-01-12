В одесском ТЦК сделали заявление об инспекциях общественного транспорта

В Одессе и области продолжаются меры по оповещению военнообязанных в рамках общей мобилизации во время действия военного положения в стране всеми способами. В частности, возможно ограничение движения транспорта и проверка документов граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В сообщении отмечается, что в связи "с низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей, военное командование, в условиях военного положения, в пределах компетенции вынуждено осуществлять меры оповещения всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины".

Что предшествовало

Такое заявление прозвучало после публикации в сети ряда видеороликов о проведении в Одессе работниками "военкоматов" вместе с правоохранителями рейдов в общественном транспорте.

Также в интернете были выложены кадры с опросом одесситов по поводу подобных инспекций.

Что говорят в ТЦК

В Центре подчеркнули, что за исключением ограничений, установленных Конституцией, на территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать:

особый режим въезда и выезда,

ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движения транспортных средств,

проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Также в пресс-службе добавили, что во время действия военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

В этом контексте в Одесском областном ТЦК призвали "всех сознательных граждан не создавать искусственный ажиотаж, не искать пути уклониться от выполнения своей конституционной обязанности".

Скандалы из ТЦК

Напомним, ранее во Львове разразился скандал из-за того, что якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.

Перед тем сообщалось, что в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

В конце декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что украинцам необходимо обращаться в полицию в случае нарушения прав со стороны представителей ТЦК. Офицер призвал при этом не забывать, что защита страны - это обязанность каждого гражданина.