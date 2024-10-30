В Одесском БЭБ проводят масштабные обыски, - источники

Напомним, в начале апреля 2024 года ГБР разоблачило пятерых сотрудников Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях. Они организовали большую схему вымогательства денег за выдачу сертификатов для зернотрейдеров. "Делки" получали ежемесячно более 160 тысяч долларов.

Также как сообщалось, в Польше летом начали проверки компаний по подозрению в мошенничестве зерном из Украины. Подозревается, что фирмы могли ввезти в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение.

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