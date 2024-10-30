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В Одесском БЭБ проводят масштабные обыски, - источники

Фото: в Одесском БЭБ проводят обыски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Сотрудники ГБР пришли с обысками в Одесское Бюро экономической безопасности. Обыски проводятся в рамках дела о махинациях с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как отмечают источники, Государственное бюро расследований проводит обыски по делу о так называемом "зерновом коридоре".

В рамках дела расследуется избегание налогообложения рядом зернотрейдеров. Это нанесло ущерб государству более чем на 10 млрд гривен. Подозревается, что разница в суммах шла в карманы чиновников. Вероятно, речь идет о руководителях местного БЭБ, таможни и Одесской прокуратуры.

Напомним, в начале апреля 2024 года ГБР разоблачило пятерых сотрудников Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях. Они организовали большую схему вымогательства денег за выдачу сертификатов для зернотрейдеров. "Делки" получали ежемесячно более 160 тысяч долларов.

Также как сообщалось, в Польше летом начали проверки компаний по подозрению в мошенничестве зерном из Украины. Подозревается, что фирмы могли ввезти в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение.

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ОдессаГБРБюро экономической безопасностиЗерновой коридор