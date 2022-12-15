У одесского провайдера изъяли оборудование: предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ

Как информирует следствие, несмотря на запрет Совета по национальной безопасности и обороне, предприятие не блокировало контент государства-агрессора, а наоборот - настроило оборудование таким образом, чтобы пользователи могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ и временно оккупированных территорий Украины. Услуга по подключению стоила 3000 гривен, ежемесячная абонплата составляла 250 гривен.

В офисе предприятия и в местах размещения оборудования правоохранительные органы провели следственные действия, в результате чего были изъяты телекоммуникационные устройства, зафиксирован трафик. Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "Приднестровской республикой".

Компания с 2016 года и до сих пор предлагала на публичных закупках свои услуги для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

"Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Департамента киберполиции Нацполиции Украины и СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.