Одесский предприниматель получил подозрение за преднамеренное уклонение от налогов на 82 млн грн

Владельцу одесского строительного предприятия и четырем его подельникам объявили подозрение в умышленном уклонении от налогов в особо крупном размере - на сумму 82 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, житель Одессы приобрел строительное предприятие, назначил директорами двух подконтрольных себе лиц и привлек к реализации налоговой сделки еще двух бухгалтеров.
Организатор схемы с 2018 по 2022 год получил на банковские счета предприятия средства от государственных и коммунальных учреждений по результатам выполнения ремонтно-строительных работ, однако не отразил в налоговых декларациях налог на добавленную стоимость.
Такие противоправные действия сообщников привели к непоступлению в бюджет Украины налогов на сумму 82 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы, в том числе путем приобретения недвижимости.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задокументировала новые коррупционные преступления депутата Одесского облсовета и его супруги, которые ранее уже были разоблачены на рейдерском захвате земли в регионе.
По данным правоохранителей, установлены факты присвоения ими бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов. В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.
За весь период фигуранты нанесли ущерб государству более чем на 24 млн гривен. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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