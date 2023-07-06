Одесский предприниматель получил подозрение за преднамеренное уклонение от налогов на 82 млн грн

По данным следствия, житель Одессы приобрел строительное предприятие, назначил директорами двух подконтрольных себе лиц и привлек к реализации налоговой сделки еще двух бухгалтеров.

Организатор схемы с 2018 по 2022 год получил на банковские счета предприятия средства от государственных и коммунальных учреждений по результатам выполнения ремонтно-строительных работ, однако не отразил в налоговых декларациях налог на добавленную стоимость.

Такие противоправные действия сообщников привели к непоступлению в бюджет Украины налогов на сумму 82 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы, в том числе путем приобретения недвижимости.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.