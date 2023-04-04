В Одесской области задержали нарушителя комендантского часа: перевозил боеприпасы в авто

В Одесской области патрульные полицейские задержали мужчину, который ехал на автомобиле во время комендантского часа. У него в машине обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Одесской области .

Сегодня ночью полицейские остановили автомобиль Volvo. Патрульные сообщили водителю о намерении провести поверхностную проверку машины. На вопрос, есть ли в автомобиле запрещенные предметы, он признался, что перевозит боеприпасы.

"При осмотре багажного отделения автомобиля, правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны к автомату. Объяснить происхождение боеприпасов 32-летний гражданин не смог", - сообщили в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех событий происшествия и предоставления правовой квалификации.