ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области задержали группу из 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову

Одесская область, Четверг 25 июля 2024 17:19
UA EN RU
В Одесской области задержали группу из 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову Иллюстративное фото: в Одесской области задержали группу из 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области пограничники задержали группу из 15 мужчин, которые на микроавтобусе пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"От 4 до 10 тысяч долларов оплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдову не сдержал, ведь их дорогой встретили пограничники", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, на нарушителей составлены админпротоколы, а в отношении водителя возбуждено уголовное производство. Дело уже направлено в суд.

Выезд мужчин за границу

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 действует мобилизация и военное положение. В этой связи мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу, за исключением отдельных случаев.

В то же время в Украине начали появляться схемы незаконного выезда за границу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.

К тому же для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Молдова ДПСУ Выезд за границу Пограничники
NEWS
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война