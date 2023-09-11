В Одесской области обнаружили еще одну схему для уклонистов: продавали "удостоверение моряка"

Правоохранители задержали двух злоумышленников - сотрудника Измаильского морпорта, а также чиновника Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Отмечается, что должностные лица за деньги предлагали уклонистам выехать за пределы Украины как судоводители торговых кораблей. Для этого фигуранты "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

По данным СБУ, стоимость таких "услуг" составляла от 700 до 1,2 тысячи долларов. Сумма зависела от наличия первичных навыков по морскому делу и финансовых возможностей уклонистов.

Таким образом, коррумпированные чиновники заработали почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

Правоохранители задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи взятки.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

На данный момент они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу. Злоумышленников разоблачили в Николаеве, а также в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Закарпатской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.