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В Одесской области открывают пляжный сезон: глава ОВА назвал сроки

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Понедельник 07 августа 2023 18:57
В Одесской области открывают пляжный сезон: глава ОВА назвал сроки Фото: в Одесской области открывают пляжный сезон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области уже в ближайшие выходные хотят открыть пляжный сезон. Местным властям поручили провести подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

По его словам, российский подрыв Каховской гидроэлектростанции сорвал пляжный сезон в регионе. Но сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем нормам.

Кипер рассказал, что пляжи должны быть оборудованы:

  • защитными сетками, которые не позволяют минам приближаться к берегу;
  • наблюдательно-спасательными постами;
  • буями;
  • громкоговорителями;
  • укрытиями, которые находятся неподалеку.

Чиновник уточнил, что до 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская районные военные администрации должны провести соответствующую подготовку и подать акты в Одесскую ОВА.

"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наших лучших в мире пляжах", - добавил Кипер.

Пляжный сезон в Одесской области

Напомним, в этом году власти Одесской области решили открыть пляжи, несмотря на продолжение полномасштабной войны с Россией, из-за которой существует ряд рисков.

Подготовку к пляжному сезону сорвал подрыв Каховской ГЭС россиянами, после которого в Черное море течением унесло обломки домов, машинное масло и не только.

При этом в прошлом году пляжный сезон в Одесской области летом не открывали.

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Одесса Каховская ГЭС пляжі
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