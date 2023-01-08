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В Одесской области на побережье вынесло морскую мину. Военные ее подорвали (видео)

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Одесская область, Воскресенье 08 января 2023 17:57
В Одесской области на побережье вынесло морскую мину. Военные ее подорвали (видео) Фото: в Одесской области на побережье вынесло морскую мину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Штормовое море вынесло на побережье в Одесской области очередную противокорабельную мину российских оккупантов. Однако украинским защитникам удалось ее ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был произведен контролируемый подрыв", - говорится в сообщении.

Военные напоминают, что побережье и прибрежные воды остаются опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

Украинцев просят ни в коем случае не приближаться, не трогать и не пытаться самостоятельно перемещать взрывоопасные или подозрительные предметы. При их обнаружении следует немедленно ограничить доступ в опасную зону и сообщить соответствующие службы.

Напомним, вчера у берегов Одесской области нашли и уничтожили еще две дрейфующие противокорабельные мины.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает территорию Британии.

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