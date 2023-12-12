В Одесской области жалуются на выдачу повесток в спортзалах. Военком отреагировал

По словам Охрименко, выдача повесток в спортзалах происходит, вероятно, потому, что эти мероприятия проводят военные, которые недостаточно осведомлены в законодательстве. В частности, речь может идти и о дислоцированных из-за травм с фронта военнослужащих.

"По каждому случаю я лично и мои подчиненные руководители ТЦК проводим соответствующие разборы и разъяснительную работу. Если и имеют такие случаи, то меры принимаются", - заявил Охрименко.

По словам военного, в социальных сетях распространяется не совсем правдивая информация и на самом деле представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время военного положения.

Охрименко также прокомментировал и информацию о том, что мужчин якобы удерживают в военкоматах после получения повестки.

"Никто фактически не удерживает тех представителей или кандидатов на военную службу по мобилизации. Идет обычное оформление документов, уточнение документов из баз данных, прохождение военно-врачебной комиссии в частности, которая занимает определенный период времени... Возможно, есть такие упущения, но над этим вопросом мы работаем", - рассказал военком.

В то же время он отметил, что в регионе происходят мобилизационные мероприятия, однако выполнение плана в регионе не на достаточном уровне. Пока нет призыва сразу в воинские части и мужчин мобилизуют в учебные центры, где те проходят соответствующую подготовку.

Повестки в спортзалах

О вручении повесток в спортзалах сообщают не только в Одесской области. Недавно мы писали, что в Ужгороде работники военкомата посетили один из тренажерных залов, чтобы выписать повестки присутствующим там мужчинам.

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет. Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации - в материале РБК-Украина.

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