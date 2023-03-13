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В Одесской области мошенники делают дубликаты банковских карточек: как это предотвратить

Фото: в Одесской области мошенники делают дубликаты банковских карт (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Злоумышленники в Одесской области делают дубликаты банковских карт при оплате услуг, а затем снимать деньги со счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

"Аферисты выманивают платежные данные банковских карточек не только на фишинговых сайтах и во время личного общения, но и создавая "карточки-близнецы". Для такого вида мошенничества правонарушители используют копию магнитной ленты, которая содержит зашифрованный ключ доступа к вашему счету", - сказано в сообщении.

Как это происходит?

Человек рассчитывается за полученные услуги или товара своей картой в месте предоставления услуг (магазине, кафе, ресторане, аптеке и т.п.) и отдает его в руки персоналу. Если среди них есть мошенники, они могут просканировать карту дважды. Первый раз через терминал банковского или финансового учреждения для оплаты счета, а второй раз - через специальный скан, который считывает индивидуальные данные. После этого мошенники производят дубликат магнитной ленты, который наклеивают на карточку с соответствующими параметрами. Это дает им возможность снимать деньги, которые есть на счету потерпевшего.

Как это предотвратить?

Украинцам советуют никому не передавать карту для расчета, а всегда делать это самостоятельно и через официальные банковские терминалы. Если вы все же дали карточку другому лицу - не упускайте ее из виду и следите за действиями.

Если предотвратить преступление не удалось, следует обратиться в банк для блокирования своей карты и в полицию для установления и привлечения к ответственности злоумышленника.

Напомним, киберполиция рассказала о самых распространенных типах интернет-мошенничеств в Украине.

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