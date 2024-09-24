ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области разместят плавучие электростанции: постановление Кабмина

Вторник 24 сентября 2024 15:44
UA EN RU
В Одесской области разместят плавучие электростанции: постановление Кабмина Фото плавучая электростанция (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. Таким образом, в Одесской области вскоре разместят плавучие электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №1069 от 13 сентября 2024 года.

Как отмечается в документе, целью таких мер является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидация последствий вооруженной агрессии России против Украины.

Согласно постановлению, услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии, услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.

Плавающие электростанции в Украине.

Напомним, в январе прошлого года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.

Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Одесса Электроэнергия
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение