В Одесской области разместят плавучие электростанции: постановление Кабмина
Кабинет министров утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. Таким образом, в Одесской области вскоре разместят плавучие электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №1069 от 13 сентября 2024 года.
Как отмечается в документе, целью таких мер является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидация последствий вооруженной агрессии России против Украины.
Согласно постановлению, услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии, услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.
Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.
Плавающие электростанции в Украине.
Напомним, в январе прошлого года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.
Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.
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