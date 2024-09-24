В Одесской области разместят плавучие электростанции: постановление Кабмина

Кабинет министров утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота. Таким образом, в Одесской области вскоре разместят плавучие электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №1069 от 13 сентября 2024 года.

Как отмечается в документе, целью таких мер является обеспечение энергетической безопасности государства и ликвидация последствий вооруженной агрессии России против Украины.

Согласно постановлению, услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии, услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.