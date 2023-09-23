В Одесской области раздались взрывы

Ночью 23 сентября в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.
Взрывы раздались около 00:46, ссылаясь на мониторинговые группы, издание пишет, что область могли атаковать противокорабельными ракетами типа "Оникс". До этого в Воздушных силах предупреждали о движении вражеских ракет в направлении области.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях до окончания тревоги.
"Работу ПВО не снимать!" - добавил он.
Спустя 12 минут после взрыва воздушную тревогу в регионе отменили.
Россияне регулярно устраивают массированные воздушные атаки на территорию Украины. Самый масштабный обстрел произошел под утро 21 сентября. Тогда враг атаковал ракетами Киев, Киевскую область, Черкассы, Харьков, Ровно, Хмельницкий и Львовскую область.
В результате атаки в Киеве пострадали 7 человек, а в Черкассах по меньшей мере 11 человек.
Детальнее о последствиях последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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