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В Одесской области пограничники переправляли уклонистов за границу

Фото: пограничники в Одесской области переправляли мужчин за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники в Одесской области организовали схему для незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу. Фигурантов задержали с поличным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Одесской области.

Организаторами схемы были два военных Белгород-Днестровского пограничного отряда. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации и незаконно сбежать за границу.

За деньги пограничники оформляли "клиентам" временные удостоверения военнообязанных и справки о снятии с военного учета по состоянию здоровья. Стоимость фальшивых документов составляла 6 тысяч долларов, а незаконное пересечение границы - еще тысяча долларов.

СБУ установила, что ежемесячно к пограничникам обращались 3-4 уклониста. Оперативники задержали одного из организаторов схемы при получении очередной взятки. Правоохранители также зафиксировали еще два подобных факта.

Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК. Расследование продолжается.

Фото: пограничники в Одесской области переправляли мужчин за границу (t.me/SSU_Odesa)

Напомним, недавно пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.

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