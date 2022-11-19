В Одесской области планируют вернуть свет тем, кто остался без него надолго: названы сроки

Жителям Одесской области, у которых длительное время нет света, планируют вернуть его уже завтра, 20 ноября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram .

"Нашими совместными усилиями удалось значительно стабилизировать ситуацию в области подачи электроэнергии. Но и на этот час остаются линии, которые долгое время были отключены. Я надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и это вопрос", - заявил Марченко.

По его словам, отключения в регионе будут продолжаться по графикам, но это при условии отсутствия повреждения линий электростанций.