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В Одесской области планируют вернуть свет тем, кто остался без него надолго: названы сроки

Иллюстративное фото: в Одесской области вернут свет жителям, которые остались без него надолго (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Одесской области, у которых длительное время нет света, планируют вернуть его уже завтра, 20 ноября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

"Нашими совместными усилиями удалось значительно стабилизировать ситуацию в области подачи электроэнергии. Но и на этот час остаются линии, которые долгое время были отключены. Я надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и это вопрос", - заявил Марченко.

По его словам, отключения в регионе будут продолжаться по графикам, но это при условии отсутствия повреждения линий электростанций.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отключений электроэнергии в городе.

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