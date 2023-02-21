В Одесской области возможны аварийные отключения из-за непогоды

Сегодня, 21 февраля, энергетики сообщили, что в Одесской области возможны аварийные отключения из-за погодных условий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
По словам энергетиков, в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего и начались аварийные отключения света.
"Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тыс. семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, они добавили, что из-за дождя и сильного ветра в области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов.
"44 аварийных бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", - добавили в компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды ввели аварийные отключения и в Киевской области. В настоящее время без света 7 тысяч человек.
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