В Одесской области возможны аварийные отключения из-за непогоды

По словам энергетиков, в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего и начались аварийные отключения света.

"Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тыс. семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, они добавили, что из-за дождя и сильного ветра в области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов.

"44 аварийных бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", - добавили в компании.