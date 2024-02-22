В Одесской области госслужащих разоблачили на присвоении миллиона гривен

По данным ведомства, в начале 2020 года, будучи в должности начальницы финансовой службы полиции Одесской области, женщина решила увеличить свое состояние. Она предложила подчиненному проверить махинацию. Позже специалист отдела заняла должность заведующего одним из секторов финансового управления.

Однако в дальнейшем заведующая сектором на работе фактически не появлялась и функциональные обязанности не выполняла. При этом ему безосновательно начислялась заработная плата и премии. В результате таких махинаций фигуранткам удалось присвоить почти миллион гривен государственных средств.

Махинации были обнаружены в 2023 году. Женщина была уволена из рядов правоохранительных органов. Сообщницам грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

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