Из одесских портов вышел очередной караван судов с пшеницей для Алжира

В частности, балкер GOLDEN ARSENAL перевезет 27 тысяч тонн украинской пшеницы в Алжир, которые страдает от продовольственного кризиса.

Сообщается, что сейчас в портах Большой Одессы под обработкой находятся 22 судна. На них загружается 767 тысяч тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 205 тысяч тонн агропродукции.

Всего с 1 августа из украинских портов вышли 508 судов, которыми экспортировано 12,4 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить зерновую инициативу на бессрочной основе и расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

Также сообщалось, что Украина увеличит гуманитарную помощь голодающим странам Африки.

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