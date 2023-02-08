Одесситов просят выключить лишние приборы из розеток из-за возможного колебания напряжения

В Одессе энергетики осуществляют переподключение высоковольтного оборудования. Горожан просят выключить лишние приборы из розеток из-за возможного колебания напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети в Facebook .

"Энергетики осуществляют переподключение высоковольтного оборудования. В этой связи могут наблюдаться колебания напряжения. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, пожалуйста, выключите лишние приборы из розетки и пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже к концу суток в регионе сократят продолжительность ограничений.

Также ранее мы писали, что одесситы получают свет по 4-5 часов в день.

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