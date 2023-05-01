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"Одесситы понимают, что может происходить": в городе усилят меры безопасности 2 и 9 мая

Фото: Сергей Братчук (facebook.com/Sergey Bratchuk)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе ужесточат меры безопасности 2 и 9 мая, при этом комендантский час продлевать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что власти мониторят ситуацию в Одессе, а военные выполняют боевые задачи.

Братчук напомнил, что в Одессе и области действует комендантский час с 00:00 до 05:00. Он не думает, что его будут продлевать 2 и 9 мая, так как текущая ситуация не предполагает увеличения комендантского часа.

"Второе, конечно, будут какие-то превентивные меры применены. Конечно же, будут усилены патрулирование улиц. Понимаем, что они (россияне - ред.) террористы, они готовы на все, они готовы на любые преступления. Поэтому, естественно, будет усиление охраны общественного порядка. Ну, и самое главное, что одесситы прекрасно понимают, что может происходить. Возможны провокации, да, можно допустить, но я уверен, что все будет нормально, все будет под контролем", - сказал он.

Братчук отметил, что в ходе ночной массированной атаки Одесская область не пострадала. При этом россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя, поэтому есть риск нанесения ударов "Калибрами".

Напомним, в Силах обороны также сообщали, что на данный момент нет необходимости продлевать комендантский час 2 и 9 мая в Одесской области.

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Одесса