В Одессе сорвали одну из крупнейших диверсий РФ: хотели ударить по опасному грузу

Служба безопасности Украины сорвала одну из самых масштабных диверсий РФ в Одесской области. Агенты ФСБ планировали навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов, что могло привести к катастрофическим последствиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили масштабную диверсию РФ в Одесской области. По результатам спецоперации в регионе задержаны два агента ФСБ, которые готовили ракетный удар оккупантов по хранилищу селитры в одном из морских портов.
Как установило расследование, задачей фигурантов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, оккупанты собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения.
По материалам дела, вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница.
Чтобы выполнить вражеское задание, информатор ФСБ устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов. Обнаружив резервуары заполнены селитрой агент сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.
Сотрудники СБУ задержали российского информатора, а также провели мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара россиян был вывезен весь объем селитры.
Кроме того, Служба безопасности задержала сообщницу агента. Установлено, что она на своем авто возила фигуранта на "тестовые задания" врага, в частности на поджоги релейных шкафов "Укрзализныци".
Во время обысков у агентов были найдены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила агента РФ, который планировал взорвать популярный отель в Ровно.
Также сообщалось, что два агента ГУР РФ планировали осуществить серию терактов на территории Полтавы и Днепра. Целью была ликвидация судей и волонтеров.
Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.
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